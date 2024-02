Infortunio Kjaer, oggi il provino decisivo: il danese ha assicurato questo a Pioli

Infortunio Kjaer, il danese è stato convocato ed effettuerà oggi il provino decisivo: il centrale ha assicurato a Pioli la volontà di esserci

In casa Milan c’è grande trepidazione per quanto riguarda le condizioni di Simon Kjaer. Il difensore centrale, uscito acciaccato dalla sfida vinta domenica contro il Napoli a San Siro, ha recuperato ed è stato convocato da Pioli per la sfida odierna contro il Rennes in Europa League.

Oggi, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ci sarà il provino decisivo ma filtra grande ottimismo: Kjaer ha confermato a Pioli la volontà di esserci.