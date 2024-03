Infortunio Kjaer, oggi giornata decisiva: cosa filtra sulle condizioni del danese

Infortunio Kjaer, oggi giornata decisiva per il centrale danese: si va verso il forfait in vista della gara con la Fiorentina

Come riportato dal Corriere dello Sport, quella di oggi sarà una giornata importante in casa Milan per valutare le condizioni di Simon Kjaer. Il centrale danese sosterrà infatti un provino a Milanello nella rifinitura per capire se rendersi disponibile domani contro la Fiorentina.

Tuttavia, di comune accordo con Pioli, è altamente probabile che l’ex Atalanta rinunci alla trasferta per poi tornare a pieno regime contro il Lecce sabato 6 aprile, nell’ultima sfida prima dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma.