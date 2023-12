Infortunio Jovic, ci sarà col Sassuolo? Cosa filtra sull’attaccante

Infortunio Jovic, l’attaccante farà di tutto per recuperare in vista della gara contro il Sassuolo: cosa filtra sull’ex Fiorentina

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la presenza di Luka Jovic nella gara di sabato tra Milan e Sassuolo resta in dubbio.

L’attaccante infatti ieri si è allenato a parte per smaltire una botta alla caviglia presa contro la Salernitana: i prossimi due giorni saranno decisivi per capire se Pioli potrà portarlo almeno in panchina.