Infortunio Joao Felix: le ultime sulle sue condizioni in vista del Milan

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, si è così espresso in conferenza stampa sulle condizioni di Joao Felix dopo l’infortunio

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, si è così espresso in conferenza stampa sulle condizioni di Joao Felix dopo l’infortnio che lo mette a rischio per la gara contro il Milan:

«Speriamo che sia solo un colpo e che recuperi in fretta. Giovedì gli ho chiesto del colpo che ha ricevuto. Spero che sia solo un livido, che si sgonfi in fretta e, spero che possa esserci contro il Milan. Perdere ritmo nella fase di crescita non è bello per nessun calciatore»