Infortunio Ibrahimovic: ecco le ultime sull’attaccante svedese

Infortunio Ibrahimovic: prosegue il recupero dell’attaccante svedese in vista del match importantissimo contro la Juventus, le ultime

Prosegue la fase di terapie al tendine d’Achille della gamba sinistra di Zlatan Ibrahimovic, il grande assente del match di ieri sera a Liverpool.

L’obiettivo dei prossimi giorni è quello di averlo in forma per la partita di domenica sera contro la Juventus all’Allianz Stadium dove, lo scorso 9 maggio, si fece male al ginocchio. Filtra cauto ottimismo da Milanello. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.