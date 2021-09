Ibrahimovic recupera per Juve Milan? Pioli fa chiarezza

Dubbio Zlatan Ibrahimovic in vista di Juventus Milan. Pioli ne ha parlato ai microfoni di Infinity + dopo il match con il Liverpool

Zlatan Ibrahimovic sarà il grande dubbio di questi giorni di avvicinamento a Juventus Milan. L’attaccante svedese è rimasto out per il match contro il Liverpool e le sue condizioni sono un punto di domanda così come la sua partecipazione al match dello Stadium.

Incerto sull’argomento anche Stefano Pioli, che alla domanda sul possibile recupero di Ibra per la gara con i bianconeri ha risposto ai microfoni di Infinity + con un secco: «Non lo so».