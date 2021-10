Infortunio Ibrahimovic e Bakayoko: la situazione dei due rossoneri

Zlatan Ibrahimovic e Tiémoué Bakayoko sono alle prese con il recupero dai vari infortuni. Ecco le loro situazioni in vista dell’Hellas Verona

Dopo la notizia del pieno recupero di Olivier Giroud, il Milan guarda anche agli altri acciaccati in via di recupero. Secondo quanto riferisce Sky Sport, i due giocatori che restano sulla via del recupero sono Zlatan Ibrahimovic e Tiémoué Bakayoko.

Lo svedese ha ancora un fastidio al tendine d’Achille e sta venendo costantemente monitorato dai medici del Milan. Zlatan, comunque, dovrebbe essere pronto per la ripresa del campionato ma ancora non c’è la certezza. Il francese, invece, uscito contro la Lazio per un problema muscolare, dovrebbe averne ancora per qualche settimana: non ci sarà dunque al rientro contro il Verona.