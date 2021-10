Infortunio Ibrahimovic: le ultime sulle condizioni dello svedese

Procede il recupero dall’infortunio di Ibrahimovic che con una settimana di lavoro, sabato contro il Verona può andare in panchina

Zlatan Ibrahimovic non vede l’ora di tornare a cibarsi di gol. Quelli che del resto, sono il suo pane. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, per Pioli, portare Zlatan in panchina contro il Verona è molto più di un’ipotesi.

Ieri lo svedese ha svolto lavoro personalizzato a Milanello, è sulla via della condizione ottimale. Una settimana aggiuntiva di lavoro può rimetterlo in carregiata.