L’Inter dovrà ancora attendere per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha lasciato anzitempo rispetto ai compagni il Centro di allenamento di Appiano Gentile.

Inoltre come sottilineato da Sky Sport ha svolto ancora un lavoro personalizzato, non lascia trasparire grande ottimismo per il suo ritorno in campo nell’immediato