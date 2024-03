Infortunio Bennacer, Milan in ansia? Il retroscena sul ritorno a Milanello dell’algerino

Infortunio Bennacer, Milan in ansia? Il retroscena sul ritorno del centrocampista algerino a Milanello. Cosa filtra

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha deciso di non correre rischi e di far tornare Ismael Bennacer a Milanello dopo il problemino fisico accusato in ritiro con l’Algeria.

Sulle condizioni dell’ex Empoli non c’è preoccupazione ma Pioli non vuole correre rischi in vista dell’intenso finale di stagione: Bennacer potrebbe essere regolarmente a disposizione del tecnico per la trasferta contro la Fiorentina del prossimo 30 marzo.