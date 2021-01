Infortunio Bennacer: l’algerino non ha ancora smaltito la lesione al bicipite femorale, ma dovrebbe recuperare in vista del match contro…

Il Milan, contro l’Atalanta, recupererà Rafael Leao, ma non Ismael Bennacer, lo riporta Tuttosport in edicola questa mattina.

L’algerino non avrebbe smaltito a pieno la lesione al bicipite femorale, ma dovrebbe recuperare in vista del match in trasferta contro il Bologna. Difficile averlo per il derby di Coppa Italia contro l’Inter.