Infortunio Athekame: tegola in difesa per Allegri al rientro dalla sosta, ecco l’esito degli esami e i tempi di recupero previsti per lo svizzero

Infortunio Athekame: il terzino rossonero si ferma per un problema al polpaccio rimediato in nazionale e dovrà restare ai box per diverse settimane.

La sosta per le nazionali si conferma ancora una volta un momento delicato per i club di vertice e questa volta a farne le spese è il Milan di Massimiliano Allegri. Dall’infermeria di Milanello, infatti, arriva una notizia che complica i piani del tecnico livornese in vista della ripresa del campionato: lo stop forzato di Zachary Athekame. Il laterale elvetico, rientrato alla base dopo aver risposto alla chiamata della Svizzera Under 21, non sarà disponibile per i prossimi impegni a causa di un problema fisico rimediato proprio durante il periodo trascorso con la propria selezione giovanile.

Infortunio Athekame, i tempi di recupero

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore è tornato in Italia accusando un forte dolore al soleo del polpaccio. Gli accertamenti del caso hanno confermato la natura dell’infortunio, che richiede particolare cautela trattandosi di una zona muscolare molto sollecitata e a rischio recidive. Non si tratta di un semplice affaticamento smaltibile in pochi giorni: la diagnosi impone uno stop ben più lungo, costringendo Athekame a guardare i compagni dalla tribuna per un periodo stimato di circa un mese.

Questa assenza rappresenta un grattacapo tattico non indifferente per Massimiliano Allegri. Con il calendario che torna a farsi fitto, a partire dall’imminente sfida contro la Lazio a San Siro valida per la tredicesima giornata di Serie A, il tecnico perde una pedina preziosa per le rotazioni sulle fasce. Athekame, che si stava ritagliando il suo spazio come alternativa affidabile, dovrà ora affrontare un percorso di riabilitazione personalizzato. L’obiettivo dello staff medico rossonero è quello di recuperare la piena funzionalità del polpaccio senza forzare i tempi, per restituire il giocatore al gruppo in piena forma verosimilmente per le gare di fine anno. La gestione delle energie sarà fondamentale nelle prossime settimane e l’assenza del terzino svizzero riduce inevitabilmente le opzioni a disposizione del Milan.

Le possibili soluzioni per la difesa rossonera in attesa del rientro del terzino svizzero e la gestione delle rotazioni nel prossimo mese

Con Athekame fuori dai giochi per le prossime quattro settimane, Allegri dovrà chiedere uno sforzo extra ai titolari o adattare altre soluzioni interne per mantenere alto il livello della retroguardia. L’indisponibilità dello svizzero cade in un momento cruciale della stagione, dove ogni punto pesa e la freschezza atletica può fare la differenza nei finali di gara. Il Milan dovrà dunque compattarsi per sopperire a questa defezione.