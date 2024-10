Infortunio Abraham: escluse fratture alla spalla. Buona notizia per l’attaccante del Milan che si è fatto male contro l’Udinese

Abraham ha svolto degli esami subito dopo l’infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo in lacrime durante Milan Udinese, a pochi minuti dal suo ingresso in campo a San Siro.

In base a quanto reso noto da Dazn, per l’attaccante inglese sono state escluse fratture alla spalla. Buona notizia, quindi, per Abraham e il Milan in vista delle prossime settimane.