Infortuni Milan, solo 10 rossoneri senza problemi fisici: ecco chi sono

Infortuni Milan, solo 10 i rossoneri che non hanno avuto problemi fisici: ecco chi sono i giocatori che non si sono fermati

Dopo gli stop di Leao e Calabria, sono rimasti in 10 i rossoneri che non si sono fermati per problemi muscolari in questi primi tre mesi di stagione.

La lista è composta da: Mirante, Thiaw, Tomori, Florenzi, Pobega, Musah, Reijnders, Adli, Romero e Giroud. Tutti gli altri hanno invece avuto almeno un problema fisico.