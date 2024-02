Infortuni Milan, l’incubo è un ricordo: Thiaw pronto a rientrare, poi Tomori e Kalulu. Il punto

Infortuni Milan, l’incubo è un ricordo: Thiaw pronto a rientrare, poi toccherà a Tomori e Kalulu. Il punto in casa rossonera

Il Milan può finalmente sorridere: l’incubo infortuni sta finalmente per finire e Pioli è pronto a riabbracciare uno alla volta i suoi pilastri rimasti ai box nel momento probabilmente cruciale della stagione.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il primo a rientrare è Thiaw, che punta ad essere in campo tra una ventina di giorni (magari per il ritorno col Rennes). A marzo sarà la volta poi di Tomori e Kalulu.