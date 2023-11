Infortunati Milan, si svuota parte dell’infermeria rossonera: pronti questi quattro rientri tra Udinese e PSG

Non solo notizie negative. Parte dell’infermeria è destinata a svuotarsi e a riconsegnare a Pioli ben quattro pedine per le prossime sfide contro l’Udinese in campionato e il PSG in Champions.

Loftus-Cheek dovrebbe essere a disposizione del Milan già per sabato e a cavallo tra i due impegni il tecnico rossonero conta di recuperare anche Pulisic, Kjaer e Chukwueze, con il difensore danese che sembra il più vicino al rientro.