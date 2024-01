Infortunati Milan: ANNUNCIO di Pioli su Tomori, Kalulu, Thiaw e Pobega. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Udinese e Milan, Stefano Pioli ha parlato così della situazione infortunati in casa rossonera. Le sue dichiarazioni.

RECUPERO TOMORI – «In questo momento no, faremo il punto della situazione per tutti a fine mese per capire i rientri di Tomori, Kalulu, Thiaw e Pobega. Poi dovremo fare anche la lista UEFA quindi sarà importante».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI UDINESE-MILAN