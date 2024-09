Infortunati Milan, Fonseca lo PERDE per il Lecce! Notizia che non ci VOLEVA, le ultime da Milanello

Infortunati Milan, Fonseca perde Noah Okafor per la gara di domani contro il Lecce. Affaticamento muscolare per lo svizzero

Come riportato da Sky Sport, che fornisce un importante aggiornamento in casa Milan in vista della sfida di domani contro il Lecce a San Siro, Noah Okafor potrebbe saltare a sorpresa la gara contro la squadra di Luca Gotti.

Lo svizzero infatti ha accusato un piccolo affaticamento muscolare e non è segnalato al meglio della condizione: per questo, proprio come Morata, il tecnico portoghese Paulo Fonseca potrebbe decidere di non rischiarlo e dunque di non convocarlo.