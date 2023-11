Infortunati Milan: così Pioli gestirà i rientri tra Udinese e Psg

Le ultime settimane sono state complicate per il Milan dal punto di vista degli infortunati. Così Pioli conta di gestire i rientri

come riportato da TWM Stefano Pioli è costretto a rotazioni limitate a causa delle tante assenze; Ruben Loftus-Cheek sarà, in ordine di tempo, il primo è rientrare: è molto probabile, infatti, che dopo l’allenamento in gruppo di ieri a Milanello, Pioli lo porti almeno in panchina. Discorso diverso per Pulisic, Kjaer e Chukwueze si stanno allenando a parte in questi giorni a Milanello. Stefano Pioli dovrebbe averli a disposizione per il Psg.