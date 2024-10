MN24 – Infortunati Milan, Fonseca ne PERDE tre per la Fiorentina! Le ULTIME da Milanello

Infortunati Milan, Fonseca ne perde tre per la Fiorentina: Calabria, Loftus-Cheek e Jovic saltano la trasferta di Firenze. Ultime

Come appreso dalla nostra redazione, il Milan di Paulo Fonseca dovrà rinunciare a tre calciatori in vista della sfida di domani sera contro la Fiorentina al Franchi: Calabria, Loftus-Cheek e Jovic.

CALABRIA: fuori per lesione di basso grado al soleo del polpaccio sx. Controllo fra sette giorni.

JOVIC: non convocato per un sovraccarico in zona pubica.

LOFTUS-CHEEK: non convocato per un risentimento al flessore destro