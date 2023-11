Infortunati Milan: quattro rossoneri assenti per il Borussia Dortmund. Il punto

Infortunati Milan: quattro rossoneri assenti per la sfida di stasera contro il Borussia Dortmund. Il punto

Questa sera il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare il Borussia Dortmund in una sfida che si preannuncia decisiva per le sorti europee della formazione di Pioli.

I rossoneri dovranno fare a meno di quattro pedine per questo match: si tratta di Leao, Okafor, Kjaer e Kalulu, tutti ancora alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.