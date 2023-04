Brutte notizie in casa Bologna in vista del Milan: lesione di primo grado al ginocchio per Soriano. Arnautovic e Cambiaso..

Come riportato dal Corriere di Bologna, mancheranno anche Arnautovic e Cambiaso (lavoro personalizzato per loro) che proveranno a recuperare per il Verona.