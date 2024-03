Indagine Milan, anche la trattativa Leao finisce nel mirino degli inquirenti! C’entrano il Napoli ed Elliott. ULTIMISSIME

Indagine Milan, non chiari i rapporti tra Elliott e il club rossonero: affare Leao con il Lille sospetto. Il retroscena sul Napoli

Come riferito da Repubblica e in particolare dal giornalista Currò, al vaglio degli inquirenti in merito all’inchiesta scoppiata in casa Milan, ci sarebbe anche la questione della multiproprietà di Elliott (peraltro già risolta positivamente dalla UEFA) tra Milan e Lille prima della presunta cessione al fondo RedBird.

In particolare l’interesse sarebbe finito sulla trattativa dell’estate del 2019 tra i francese e Paolo Maldini per l’arrivo in rossonero di Rafael Leao, acquistato in un’operazione di poco al di sotto dei 30 milioni di euro. Il sospetto dei PM è che l’affare fosse stato agevolato proprio per la proprietà di entrambe le squadre da parte di Elliott anche perchè all’epoca c’era sul piatto un’offerta più alta del Napoli per il calciatore. Un altro aspetto che andrà chiarito nei prossimi giorni.