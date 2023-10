Incocciati su PSG Milan: «Non c’è stata gara. Ai rossoneri manca questa cosa»

Incocciati su PSG Milan: «Non c’è stata gara. I rossoneri sono senza personalità». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Giuseppe Incocciati ha analizzato a Sport Mediaset il match di Champions League tra PSG e Milan.

PAROLE – «La superiorità del PSG è stata tale che non c’è stata gara. Il Milan è stato senza personalità e deve ricostruire alcune certezze che sembra aver perduto. Quando una squadra è lunga come stasera, confrontandosi con elementi come Mbappe, finisce che spesso ti trovi in difficoltà con la linea difensiva. Il PSG è andato a nozze col poco filtro del centrocampo: c’è poco da dire, tutto da rifare».