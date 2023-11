Brutte notizie per Al Khelaifi: il presidente del Psg si rompe il crociato giocando a padel con Verratti

Brutta avventura capitata a Nasser Al-Khelaifi, proprietario del PSG, tra le avversarie Champions del Milan

Il principe del Qatar si è infatti rotto il crociato durante una partita di padel a Doha con Marco Verratti, ex centrocampisti dei parigini trasferitosi in Qatar in estate.

L’incidente risale allo scorso 7 ottobre e le condizioni del numero uno dei francesi sono migliorate e domani sarà a Parigi per la partita di Champions League contro il Newcastle. Durante la convalescenza, riporta L’Equipe, Al-Khelaifi non è rimasto con le mani in mano e ha lavorato sul mercato, incontrandosi con gli agenti Moussa Sissoko e Jorge Mendes.