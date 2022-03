Inchiesta Juventus, continuano le indagini. Ecco cosa rischiano i bianconeri se dovessero essere ritenuti colpevoli

Continua in casa Juventus l’inchiesta Prisma, che vede coinvolti i bianconeri per il discorso degli stipendi nel periodo Covid. Nel caso in cui dovessero essere ritenuti colpevoli dalla Procura, ecco cosa rischierebbe la squadra di Agnelli:

L’articolo 31 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva dice che “la società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica”. Insomma, multa ed eventuale penalizzazione i pericoli che corrono i bianconeri.