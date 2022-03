Prosegue l’inchiesta in casa Juventus riguardo agli stipendi nel periodo Covid: Dybala in Procura chiamato a testimoniare

Prosegue l’inchiesta Prisma in casa Juventus, riguardante la situazione stipendi durante il periodo Covid.

Dybala chiamato a testimoniare in Procura, non sarà l’unico giocatore ad essere ascoltato. Lo riporta Gazzetta.it che scrive dell’arrivo della Joya in Tribunale alle ore 15.