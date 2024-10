Inchiesta ultras, Inzaghi ha testimoniato: «C’era bisogno di qualche biglietto in più, l’ho riferito all’Inter»

Inchiesta ultras, Inzaghi ha testimoniato oggi come persona informata sui fatti: ecco che cosa ha detto l’allenatore dell’Inter

Inzaghi oggi ha testimoniato davanti alla squadra mobile di Milano come persona informata sui fatti in merito all‘inchiesta ultras che riguarda la Curva di Inter e Milan. Ecco che cosa ha detto l’allenatore.

LE PAROLE – «Rappresentai alla società, alla dirigenza, ma non ricordo a chi, la richiesta di Ferdico. C’era bisogno di qualche biglietto in più e l’ho riferito all’Inter. Il mio principale desiderio era che ci fossero i tifosi della squadra per poterla incitare. Di Bellocco ho saputo chi fosse dopo aver letto i giornali, so chi è Beretta, ma non non ho mai avuto rapporti con lui. Non conoscevo Bellocco».