Impallomeni: «Per lo scudetto ancora tutto aperto, il calendario...»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato della lotta scudetto dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna: le sue parole

Stefano Impallomeni, ospite di TMW Radio, ha parlato in questi termini della lotta scudetto:

«Può succedere di tutto, non deve demoralizzarsi l’Inter come non ha fatto in precedenza il Milan. L’Inter è partita forte, bene, non vorrei ci sia stata una sopravvalutazione. Quando credi di essere più forte di tutti, devi dimostrarlo. Oggi tante squadre se la giovano fino alla fine e devi dimostrare di essere più forte. Anche un punto avrebbe fatto la differenza. L’Inter avrebbe meritato di vincere, ma ora deve rammaricarsi perché ha buttato al vento una grandissima occasione. Inzaghi? Gli dico che Barella non deve uscire neanche se ha un giallo. Avrebbe giocato con una rabbia impressionante nel finale. Non è un giocatore comune, vale mezza Inter con Brozovic. Doveva andare in testa l’Inter, avrebbe dovuto vincere la partita invece forse c’è stata un po’ di presunzione. Il Bologna ha fatto un gol ma c’era un fallo nitido di Soriano su Brozovic e non era da convalidare. Il Milan ha strappato il servizio all’Inter ma ci sono 4 game e tutto può succedere. Il Milan ha un calendario più difficile ma si esalta con squadre che giocano al calcio. Ancora può succedere di tutto».