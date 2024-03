Impallomeni sicuro: «Per come gioca adesso, lo vedrei bene al Milan». Le parole dell’ex calciatore

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW del mercato Milan e in particolare di Zaniolo. Ecco le parole dell’ex calciatore:

PAROLE – «Zaniolo lo vedrei bene al Milan, per come gioca adesso. Ha delle doti che in pochi hanno. Ha strappo, fisicità, se mette a posto delle cose è ancora in tempo per sbocciare definitivamente. Deve trovare una guida, uno che gli insegni come esprimere questa sua voglia in maniera continuativa, che lo indirizzi e sia una guida».