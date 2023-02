Impallomeni: «Milan naufragato, è un’altra squadra»

Stefano Impallomeni parla così del momento del Milan a poche ore dal match contro il Torino. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

«Questa è una crisi imprevedibile. Il Milan è naufragato, è un’altra squadra. Bisogna vedere quanto Pioli possa fronteggiare una crisi del genere. Oggi c’è una finale che va vinta, non so con chi e come. Credo sia una partita chiave. Se il Milan inforca ancora, si prospetta una stagione molto negativa e preoccupante.»