Impallomeni sul Milan: «Si sono dissolti gioco ed empatia»

Impallomeni sul Milan: «Per il Napoli sarà ordinaria amministrazione». Le parole dell’ex calciatore e giornalista in vista della sfida di campionato

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW del momento del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore e giornalista:

«Si è dissolto perché si sono dissolte empatie e gioco. Ci sono tante piccole cause ma la vera causa è quella di aver perso lo spirito giusto. La vedo difficile ora che si possa recuperare, manca lo spirito decisivo lo scorso anno. E’ una squadra che pensa troppo, magari anche in negativo. E’ entrato in una crisi creativa e difensiva».