Impallomeni: «Messi da urlo ma Maradona è inarrivabile»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha analizzato il grande Mondiale giocato finora da Messi: le sue parole

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Lionel Messi:

«Messi? Siamo di fronte a una forma di esoterismo tra Maradona e Messi. E’ una storia bellissima. Messi non è un giocatore normale m Maradona è inarrivabile. Quello che sta facendo Messi in questo Mondiale non si è mai visto con l’Argentina. E’ il miglior Mondiale in assoluto e lo sta facendo a fine carriera. Nel momento in cui Maradona fisicamente ci lascia, lui esplode. Ci sta arrivando a questo obiettivo con una trance agonistica mai vista. L’azione del gol di Alvarez è maradoniana. Ha una determinazione, una voglia incredibile. Basti vedere anche come canta l’inno. Sta trascinando tutti, come Maradona. C’è una magia incredibile, ha tirato fuori una personalità come Maradona. Se dovesse vincere la coppa del mondo, credo che questa storia diventerà un film».