Il saluto del Milan a Donnarumma: «Grazie per quello che ci hai dato»

Il Milan risponde all’addio sui social di Gianluigi Donnarumma: ecco le parole della società rossonera – FOTO

In risposta al saluto via social di Donnarumma al Milan, la società rossonera ha risposto con un accorato commento: «Caro Gigio, grazie per quello che ci hai dato in tutti questi anni rossoneri, ti auguriamo il meglio per la tua carriera. Con affetto».

Un ringraziamento che chiude una parentesi importante per la carriera di Donnarumma che ora ripartirà da Parigi dove indosserà la maglia del Psg.