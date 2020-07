Il risveglio di Lucas Paquetà: buona prova contro la Spal

Il risveglio di Paquetà: il brasiliano ha disputato un’ottima gara contro la Spal, lanciando così segnali a Pioli per le prossime sfide

Lucas Paquetà è stato uno dei migliori in campo nella formazione di Stefano Pioli contro la Spal. Il brasiliano è stato protagonista di una prova di qualità e sacrificio.

Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il suo futuro resta un rebus, ma la prestazione di ieri sera potrebbe aver messo in difficoltà il tecnico parmense per le restanti sfide di campionato.