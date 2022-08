Il Pallone d’Oro e gli auguri a Rivera: il messaggio social – FOTO

Nel giorno del 79esimo compleanno di Gianni Rivera, arrivano anche gli auguri del profilo Twitter ufficiale del Pallone d’Oro: la leggenda rossonera fu il primo italiano a vincerlo.

An excellent birthday to Gianni Rivera, the first Italian winner of the Ballon d’Or 🇮🇹#ballondor pic.twitter.com/pVWhLlPOa6

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) August 18, 2022