Il Milan Under 18 vince il derby all’ultimo secondo e si riscatta in classifica

Il Milan Under 18 trova una vittoria preziosa e prestigiosa nel derby contro i pari età dell’Inter e risale la classifica

Vincere un Derby è sempre speciale, anche a livello giovanile. Per il Milan Under 18 è stata una grande gioia e anche una liberazione dopo un inizio difficile di campionato. Una scossa soprattutto a livello di testa, un’iniezione di fiducia oltre i tre punti. A maggior ragione per come è arrivato: a tempo scaduto con il gol al 94′ dell’attaccante De Carli (1-0).

Ecco il secondo successo per i classe 2003 di Mister Terni, il più bello e importante finora, il primo casalingo dopo quello di Parma. Cresce la squadra, di conseguenza crescono le prestazioni. Il mese di aprile è cominciato nel migliore dei modi: dalla Roma con l’1-1 a domicilio della capolista all’Inter per provare a dare una svolta alla stagione. Ora i rossoneri lasciano l’ultimo posto, salendo al terzultimo con 9 punti.