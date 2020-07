Il Milan su Bustos, procuratori in sede a Casa Milan

Novità provenienti da Casa Milan. I procuratori di Nahuel Buston sarebbero arrivati in sede per parlare del proprio assistito

Novità provenienti da Casa Milan. I procuratori di Nahuel Buston sarebbero arrivati in sede per parlare del proprio assistito. L’attaccante argentino del Talleres è uno degli obiettivi del nuovo Milan: l’incontro di oggi è un sondaggio per intavolare una potenziale trattativa. Probabile che sul piatto vengano messi altri giovani talenti del Sud America ed in particolar modo dell’Argentina. Alcuni di essi potrebbero passare nella Primavera milanista per intraprendere un percorso di crescita sotto la supervisione di Ralf Rangnick, prossimo manager del Milan.