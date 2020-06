Il Milan si rifà il sito: ecco la strategia digitale del club rossonero

Il Milan si rifà il sito: ecco il nuovo look e una nuova veste grafica per andare nuovamente incontro alle richieste dei propri tifosi

In un campo in costante evoluzione come quello dell’innovazione tecnologica, il Milan si aggiorna e offre ai propri stakeholders una piattaforma web rinnovata che possa rispondere alle esigenze non solo della fanbase mondiale, ma anche degli sponsor, sincronizzando le aspettative di comunicazione e quelle commerciali.

Un nuovo look che si fonda su tre aree principali: Contenuti, Ecosistema di servizi / prodotti Digitali e abilitatori interni di produttività. I contenuti sono essenziali per migliorare l’audience digitale del Club, attraverso il rafforzamento della qualità delle produzioni, la personalizzazione e l’aumento delle piattaforme di contatto.