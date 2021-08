Le tre grandi escluse dalla Champions League sono partite a razzo: Napoli, Roma e Lazio subito sulle tracce delle scatenate Milan e Inter

La classifica di Serie A parla già chiaro dopo due giornate: insieme a Milan e Inter, ecco Napoli, Roma e Lazio far subito capolino nelle prime file.

Entusiasmante la serata dei rossoneri, travolgenti sul Cagliari già dopo appena un tempo e davvero impressionanti per ritmo e velocità di gioco. Eccellente Giroud, finalmente una sicurezza Tonali, baciato dagli dei del calcio Brahim Diaz. Pioli sta scoprendo nuovi cardini rispetto al passato e frecce acuminate per rinnovare la sfida Scudetto ai cugini nerazzurri che, dal canto loro, non sembrano aver patito più di tanto gli scossoni estivi.

