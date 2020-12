Il Milan per Milano: 10 termoscanner per i servizi di Opera San Francesco

Dieci termoscanner distribuiti nei diversi spazi di Opera San Francesco per i Poveri di Milano. Questo è il contributo che AC Milan ha voluto donare alla realtà fondata dai Frati Cappuccini di Viale Piave nel lontano 1959 e che quotidianamente si occupa delle persone più fragili, in questo periodo di pandemia ancora più colpite e in difficoltà.

Tra i primi campanelli d’allarme che possono far sospettare di essere affetti dal virus Covid-19 c’è la febbre, non necessariamente alta. Oltre al distanziamento sociale, indossare mascherine e guanti, lavarsi spesso le mani, è importante anche evitare di stare a contatto con persone che possano manifestare sintomi, tra i quali proprio la febbre. Poter verificare in maniera affidabile questo primo valore può garantire maggiore sicurezza per tutti gli ospiti e per chi, personale e volontari, lavora all’interno di OSF.

Nei giorni scorsi il Vice Presidente Onorario del Milan Franco Baresi, accolto dal Presidente di OSF Fra Marcello Longhi, ha fatto visita all’Opera San Francesco dove ha salutato le persone presenti e “inaugurato” il primo dei dieci dispositivi arrivati.