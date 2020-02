Il Milan doma la Fiorentina per sessanta minuti, poi black out

Il Milan doma la Fiorentina per un’ora, passando in vantaggio sia di risultato, sia di uomini, poi giunge l’ennesimo black out

Quello che è successo al Franchi non sarebbe la prima volta. Il Milan, in vantaggio nel risultato e nel gioco, oltre che di uomini, è riuscito a farsi rimontare da una Fiorentina, che per certi versi pareva condannata.

Stefano Pioli, oltre a condannare il giudizio arbitrale, ha ribadito il clamoroso black out degli ultimi venticinque minuti della propria squadra. Non solo contro la Viola, anche con Inter e Juventus, il match pareva alquanto chiuso. Stando a quanto riporta Sky Sport, in estate il Milan potrebbe tornare alla carica per rinforzarsi in vista della prossima stagione.