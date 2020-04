Il Milan ai milanisti: Tonali e Castrovilli nel mirino di Gazidis

Tonali e Castrovilli tenuti d’occhio da Gazidis. I due calciatori sono tifosi del Milan e potrebbero diventare le bandiere del domani

Il Milan nella prossima stagione aprirà un nuovo, ennesimo, ciclo che vedrà molto probabilmente a capo del proprio progetto tecnico e sportivo Ralf Rangnick, il fautore del miracolo Lipsia e Salisburgo. Il manager teutonico è stato selezionato in prima persona da Ivan Gazidis che avrebbe visto nella sua “politica dei giovani” l’evoluzione naturale del lavoro svolto fin qui dalla proprietà americana.

Un milan, giovane, forte e affidato alle bandiere del domani quello nelle menti di Gazidis che avrebbe, per questo motivo, messo gli occhi su Sandro Tonali e Gaetano Castrovilli. Entrambi gli under 23 sono, come ammesso da loro stessi, dei tifosi rossoneri sin da bambini e vivrebbero l’arrivo al Diavolo come la realizzazione di un sogno. Musica per le orecchie di Gazidis e Rangnick che per la prossima sessione hanno deciso di puntare forte su loro due.