Il Lipsia ha soffiato Dani Olmo al Milan, Rangnick si mangia le mani…

Il Lipsia di Rangnick soffia Dani Olmo al Milan nel mercato invernale. L’ex Schalke 04, ora, si starebbe mangiando le mani, ecco perché

In questo ultimo mercato invernale, Zvone Boban avrebbe cercato di strappare Dani Olmo, talento classe 98′, alla Dinamo Zagabria ma sul più bello Rangnick ebbe la meglio, dando modo al Lipsia di chiudere un’operazione da 25 milioni più 10 di bonus.

Se Rangnick dovesse, però, presentarsi nella prossima stagione alla guida del Milan, sarebbe un clamoroso autogol inaspettato, perché in tal caso un giocatore come lo spagnolo avrebbe fatto comodo ai rossoneri …e non poco. A quel punto sarebbe stato meglio lasciare che il club di Via Aldo Rossi chiudesse l’operazione… Lo riporta Tuttosport.