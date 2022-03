Il giornalista: «Kessié ha già firmato per il Barcellona? Pioli se ne fotte»

Il commento del giornalista Fabrizio Biasin, sulla vicenda Kessié e la firma con il Barcellona

«Kessie ha patteggiato due mesi per il reato di “sostituzione di persona”: guidava senza patente e ha mostrato quella di un amico al posto di blocco. Nel frattempo ha anche firmato il contratto con il Barcellona: guadagnerà 7 milioni per i prossimi 4 anni. In questo caso ha preferito dare il suo documento. Mica scemo.

Ps. Credete che questa cosa creerà dubbi o problemi a Pioli nella gestione del ragazzo? Decisamente no: Pioli, giustamente, del futuro se ne fotte, ché il presente è abbastanza importante».