L’ex calciatore e bandiera della Lazio D’Amico ha lanciato un consiglio al Milan: Gigio via solo con la certezza di avere Sirigu

Ecco le parole di D’Amico a TMW Radio sulle voci di mercato attorno all’addio di Donnarumma dal Milan.

«Donnarumma è già in una squadra importante, ma giocarsi le chance in Premier o al Psg sarebbe bello per lui. Se trovassi un buon portiere come Sirigu, lo darei via»