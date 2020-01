Il Barcellona non convoca Todibo, Massara a cena con il giocatore

Il Barcellona non ha convocato Todibo, notizia che lascia intendere una trattativa per il difensore. Il Milan sta continuando a lavorarci

Il Barcellona non ha convocato Todibo, notizia che lascia intendere una trattativa per il difensore. Il Milan sta continuando a lavorare per il prestito con diritto di riscatto per il termine della stagione in corso. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Frederic Massara sarebbe volato in Catalogna per convincere il giocatore a vestire la maglia rossonera già da gennaio. Il Direttore Sportivo del Milan averebbe organizzato una cena con il francese con il permesso della società blaugrana, ormai disposta ad accettare la cessione.