Il Barcellona insiste per Lautaro: scambio che interessa anche al Milan

Lautaro Martinez nuovamente nel mirino del Barcellona: i blaugrana potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Emerson Royal

Il Barcellona farebbe di nuovo sul serio per Lautaro Martinez dopo l’assalto fallito la scorsa estate. Come riporta in Spagna il quotidiano Diario Sport, il centravanti argentino si avvicinerebbe al club blaugrana in questa sessione estiva del mercato.

Il rinnovo del ‘Toro’ sarebbe al momento bloccato, con il giocatore e il suo entourage che a differenza dell’Inter non sarebbero più convinti della firma sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2023. Lautaro si starebbe guardando attorno, con il Barça pronto ad approfittare dell’occasione e inserire Emerson Royal come parziale contropartita nell’operazione. Il terzino ex Betis è nei radar dell’Inter per sostituire eventualmente Hakimi, con gli agenti del brasiliano che hanno incontrato la dirigenza nerazzurra giovedì.

Il possibile arrivo di Emerson (seguito anche dal Milan) alla corte di Inzaghi si incastrerebbe quindi con il conseguente addio di Hakimi, mentre l’Inter per dare il via libera alla cessione di Lautaro chiederebbe un assegno non inferiore ai 90 milioni di euro.