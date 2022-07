Iervolino: «Il mio pensiero è quello di formare una coppia Piatek-Bonazzoli». Le parole del presidente della Salernitana

Danilo Iervolino ha parlato dell’attacco della Salernitana ai microfoni di Radio Bussola. Ecco le parole del presidente granata:

«Noi dobbiamo prendere giocatori funzionali al sistema di gioco, ma anche calciatori bravi. Bonazzoli per me è formidabile, è perfetto per la nostra piazza. Il mio pensiero è quello di formare una coppia Piatek-Bonazzoli, in attacco vogliamo due campioni. Su questo non c’è dubbio»