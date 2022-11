Ielpo: «Per il Salisburgo è la partita della vita». Le parole dell’ex portiere a Tuttomercatoweb

Mario Ielpo parla così del match del Milan contro il Salisburgo. Le sue parole a Tuttomercatoweb.

«Il club deve crescere e affermarsi in ambito internazionale, campo in cui storicamente è stato sempre il migliore di quelli italiani. Anche avere ritorni economici non è un aspetto da dimenticare. Il Salisburgo giocherà la partita della vita e proprio per questo rappresenterà un esame vero»